Da giorni si aveva il sospetto che potesse detenere e usare un’arma. Sospetto che ha trovato conferma nel pomeriggio di ieri quando i carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione nella zona di viale Stati Uniti, nel centro di Favara. I militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione che ha dato esito positivo. L’arma c’era ed era pure carica. I carabinieri hanno sequestrato una pistola con il colpo in canna e arrestato l’uomo. Si tratta di un favarese di 53 anni che risiede in casa con l’anziana madre. Da giorni, secondo una prima ricostruzione, erano giunte diverse segnalazioni agli investigatori. Ieri il blitz con il ritrovamento dell’arma. Ma la vicenda potrebbe essere più complicata e non legata soltanto a questo singolo episodio. Il riserbo investigativo è massimo.
Favara, in casa con una pistola pronta a sparare: arrestato 53enne
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