Il Comune di Campobello di Licata informa:

“”In riferimento al Decreto Interministeriale Masaf-Mimit-Minlavoro-Mef del 24/06/2026:

Fondo alimentare 2026 e 2027, sono stati individuati i beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199″ (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 178 del 03/08/2026)””.

Per altri ragguagli piu’ meticolosi gli interessati possono rivolgersi all’ente campobellese, dal lunedì al venerdì fino alle ore 13,30 e ogni martedì pomeriggio.

GIOVANNI BLANDA

Giovanni Blanda