Il presidente Angelo Intorre ha convocato per il 30 novembre, alle oren18,30, il consiglio comunale, presso il palazzo municipale.

Fra gli argomenti all:ordine del giorno, l’ elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale, Bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2025, Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026. In agenda anche; Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive della trasmissione delle sedute del consiglio comunale”, Approvazione del Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (privacy) e l’Atto di indirizzo e sostegno politico-istituzionale del Comune di Campobello di Licata all’iniziativa della Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore Antonio Decaro, e Campania, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore Roberto Fico, dinanzi alla Corte Costituzionale in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tutela dell’unità della Repubblica, dell’uguaglianza dei diritti, dei livelli essenziali delle prestazioni e della coesione economica e sociale del Mezzogiorno. Indirizzi del Consiglio Comunale e adesione all’iniziativa istituzionale promossa dalla Rete Civica Meridionale.

Giovanni Blanda