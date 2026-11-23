Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 640, in prossimità del bivio per Racalmuto, in direzione Agrigento. A schiantarsi, per motivi ancora in corso di accertamento, un’utilitaria e un tir. Non è escluso che nel sinistro sia coinvolto un terzo veicolo. L’auto, dopo il devastante impatto, si è ridotta in un cumulo di lamiere. Il conducente, secondo primissime informazioni, sarebbe ferito ma non in maniera grave. Un miracolo considerando l’urto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine