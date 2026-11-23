Auto in fiamme nella notte in corso Serrovira a Licata. L’auto una Ford è stata avvolta dalle fiamme che si sono sprigionate dal vano motore. Nel rogo anche una seconda autovettura posteggiata nelle vicinanze è rimasta coinvolta. Lanciato l’allarme sul posto hanno lavorato per spegnere le fiamme i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. Indagini in corso da parte della Polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Licata, auto in fiamme nella notte
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Il Comune di Campobello di Licata informa: individuati i beneficiari del contributo economico...
Il Comune di Campobello di Licata informa: ""In riferimento al Decreto Interministeriale Masaf-Mimit-Minlavoro-Mef del 24/06/2026: Fondo alimentare 2026 e 2027, sono stati individuati...
Spacciatore sorpreso dai carabinieri in un bar, arrestato 26enne
Un controllo dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 26enne, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la...
Sbarca al cinema il cortometraggio “Lo specchio magico”, realizzato dalla scuola primaria «Istituto Bilingue...
Il 25 novembre, a Licata, ci sarà la prima de “Lo specchio magico”, il corto a Tecnica Mista (Live action + Animazione + Arte...
Scuola e impresa, premiati alla CCIAA di Agrigento i migliori progetti di alternanza e...
Innovazione, tradizione, inclusione e conoscenza del territorio sono i temi al centro dei progetti premiati nella sessione provinciale della IX edizione del Premio “Storie...
Minaccia passanti con una catena: fermato e denunciato 55enne
Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un pluripregiudicato catanese di 55 anni che, in strada, nei pressi di via Ingegnere, ha minacciato...
Sorpresi a trasportare gasolio agricolo senza autorizzazioni: due denunce
Durante un servizio di vigilanza lungo la Strada Statale 192, nel territorio del Comune di Catenanuova, personale del Distaccamento Polizia Stradale ha sequestrato un carico...
Nessun maltrattamento sulla figlia minorenne, assolta 40enne
Una donna quarantenne, di Gela (Caltanissetta), è stata assolta dall’accusa di condotte violente e maltrattamenti in danno della figlia minorenne. Il collegio penale del...