Auto in fiamme nella notte in corso Serrovira a Licata. L’auto una Ford è stata avvolta dalle fiamme che si sono sprigionate dal vano motore. Nel rogo anche una seconda autovettura posteggiata nelle vicinanze è rimasta coinvolta. Lanciato l’allarme sul posto hanno lavorato per spegnere le fiamme i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. Indagini in corso da parte della Polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto.