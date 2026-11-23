Sei mesi di reclusione per avere colpito com un bastone durante una lite. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato un 54enne pastore originario di Menfi. La vicenda risale al marzo 2024. L’imputato è accusato di avere colpito l’amico ad una gamba provocandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Proprio l’uso del bastone, nonostante l’amico abbia poi ritirato la querela, ha fatto proseguire il processo che si è concluso con la condanna del 54enne.