Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un pluripregiudicato catanese di 55 anni che, in strada, nei pressi di via Ingegnere, ha minacciato i passanti con una grossa catena che roteava tra le mani. L’uomo, con giacca mimetica, ha mantenuto un atteggiamento minaccioso anche quando, sul posto, è intervenuta una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania, impegnata in un servizio di controllo del territorio nella zona.

Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a bloccare l’uomo, prima che potesse colpire qualcuno dei passanti. La catena è stata recuperata e sequestrata, mentre il 55enne, che non ha saputo fornire alcuna giustificazione del suo comportamento, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.