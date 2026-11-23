Nonostante i contrasti politici e sociali che maturavano tra fine Settecento e i primi dell’Ottocento, Canicattì poté arricchirsi di un altro capolavoro: la chiesa del Purgatorio che ancora oggi abbellisce la piazza IV Novembre.

Giuseppe Bonanno, da poco insediato nella baronia di Canicattì, nel 1798 decise di trasferire in una sezione del Castello le carceri che il suo antenato Filippo III Bonanno Marini Graffeo aveva fatto costruire nell’area oggi occupata dalla chiesa. Lo stabile fu quindi acquistato da don Gaetano Adamo, barone del Monte e della Grasta, che già possedeva nella zona altre case in comproprietà col fratello don Carlo, vicario foraneo. Questi, morendo nel 1799, stabilì che le sue case fossero demolite e che il ricavato, unitamente ad un lascito di trenta onze, fosse destinato alla costruzione di una nuova chiesa.

I lavori furono iniziati il 6 gennaio del 1803 dal barone Gaetano Adamo e, nel mese di luglio dello stesso anno, erano già completi i muri perimetrali; alla morte del barone Gaetano, sopraggiunta il 28 gennaio 1804, i lavori furono continuati dalla vedova, baronessa Caterina Turano di Campiello da Ribera.

Il 5 giugno 1806, festa del Corpus Domini, nella nuova chiesa, anche se ancora non aperta al culto, ci fu una sosta della processione con benedizione solenne. La chiesa, completata alla fine del 1806, fu benedetta il 26 febbraio 1807, col titolo di “Anime Sante del Purgatorio”, dal sacerdote beneficiale Angelo Di Rocco, delegato dal vescovo di Girgenti, monsignor Saverio Granata (1795-1817).

Il prospetto è in pietra arenaria; in alto, su una finestra ovale datata 1804, è collocata una scultura in pietra grigia raffigurante le anime del purgatorio, eseguita da Vincenzo Spinoso, un artista palermitano trasferitosi a Canicattì. Il 20 agosto del 1807 fu completato l’organo, opera del palermitano Carmelo di Paola, costato alla baronessa Caterina Adamo Turano 120 onze comprensive delle spese legate all’ospitalità dell’artigiano.

L’otto febbraio 1808 nella nuova chiesa si tennero per quattro giorni le prime Quarantore, finanziate con le rendite dei territori di Corrigi e Gaetano.

Questo evento religioso viene descritto, come un festoso momento di vita paesana di inizio Ottocento, dall’autore anonimo di un manoscritto, che potremmo intitolare “Cronache” di Canicattì, ove si narrano, con dovizia di particolari, i fatti più significativi accaduti nella cittadina tra il 1792 e il 1852. L’estensore – che chiameremo Anonimo canicattinese – potrebbe essere un uomo di chiesa, dal momento che inizia ogni pagina con il monogramma G.M.G. (Gesù, Maria, Giuseppe) sormontato da una croce.

Agli inizi del Novecento, lo scrittore e poeta Luigi Gangitano Licata acquistò da un compaesano il manoscritto passato poi nella disponibilità del nipote Guido e della consorte Antonietta Torrese. Il riordino e la trascrizione del prezioso documento sono stati effettuati, con lodevole abnegazione e certosina pazienza, da un pronipote di Luigi Gangitano Licata, Cesare Oscar Gangitano (di Ferdinando ed Elena Vincenzi, figlia di Oscar e Marianna Bartoccelli dei baroni d’Altamira), da moltissimi anni residente a Napoli. Cesare Gangitano ha completato il suo lavoro nell’aprile del 2003.

Scrive, dunque, l’Anonimo canicattinese in data 8 febbraio 1808: “Nell’ultimo giorno si fece una gran processione con molti preti con le cappe, e cominciò dalla strada in mezzo a detta chiesa e venerabile convento del Carmine, girò dietro l’istessa chiesa, seguitando dritta sino alla cantoniera dietro la venerabile chiesa di Santa Rosalia, spuntò innanzi l’archivio giuratale, prese in mezzo alla piazza, ove si fece la Santa Benedizione, ed entrò nuovamente in chiesa, e così terminò la funzione”

All’interno della chiesa del Purgatorio le opere in legno – porta maggiore, porta minore e due confessionali – furono realizzate da Ignazio Rizzo trasferitosi da Girgenti a Canicattì. Il 5 settembre 1845 vi fu collocata una statua del Santissimo Cuore di Gesù scolpita da Nicolò Bagnasco per quaranta onze.

All’interno si trovano alcuni quadri attribuiti a Francesco Guadagnino, considerato unanimemente il più importante pittore della storia artistica di Canicattì.

L’otto giugno 1813 fu compiuto un altro atto di riguardo da parte del vescovo di Girgenti verso la nuova chiesa. Monsignor Granata disponeva che la Confraternita del Purgatorio, da poco costituita e appena dotatasi degli abiti, dovesse partecipare a tutte le processioni, occupando il primo posto. Era un grande riconoscimento giacché in passato c’erano state delle risse tra i confrati per assicurarsi i posti migliori durante le processioni, soprattutto in quella del Venerdì Santo. Il problema era stato risolto dal vescovo Antonio Lanza che aveva assegnato il primo posto alla Confraternita di Santa Barbara, riconosciuta la più importante della città.

Oggi, all’interno della chiesa del Purgatorio, si possono ammirare una tela raffigurante l’Ecce Homo ed un Crocifisso provenienti dalla Badia e le statue della Madonna della Speranza e d’Oltremare e di Santa Barbara provenienti dalla chiesa omonima.

Vi si trova anche una statua di Sant’Espedito di Melitene (Anatolia), morto martire nel 303 e la cui festa si celebra il 19 aprile. La presenza di questa statua è davvero singolare poiché il santo è considerato protettore dei navigatori e dei mercanti, mentre i canicattinesi sono in gran parte agricoltori e lo erano ancor di più in passato.

La statua sintetizza compiutamente la vicenda terrena del martire. Si narra che Sant’Espedito, prossimo alla conversione, fosse sollecitato da un corvo-demonio a rinviare il tutto al domani: “cras”; l’angelo custode invece lo invitava a convertirsi subito: “hodie”. “Cras” ricorda con tutta evidenza il verso onomatopeico proprio del corvo: Cra-Cra-Cra.

Il santo scelse di convertirsi subito e per questo nelle varie opere artistiche a lui dedicate – e segnatamente nella statua della nostra chiesa del Purgatorio – è raffigurato con in mano una croce con la scritta “hodie”, mentre accanto al piede che schiaccia il corvo compare la scritta “cras”.

Davanti alla chiesa del Purgatorio, a Canicatti, era conficcato al muro il cosiddetto collare dei bestemmiatori, uno strumento di raffinata tortura per i bestemmiatori incalliti e recidivi.

Ciò in applicazione di una decisione del Sinodo della Diocesi di Girgenti, nel 1703, aveva stabilito una linea particolarmente dura contro i bestemmiatori e aveva sancito barbare punizioni:

“Ai bestemmiatori consuetudinari – e lo sono anche quelli che chiamano il diavolo santo – sia compressa la lingua con strumenti mordaci e, per penitenza, stiano fuori la porta della chiesa a capo scoperto per almeno un’ora, a piedi nudi e con una candela accesa in mano”.

GAETANO AUGELLO