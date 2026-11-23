Si accorcia la distanza tra Agrigento e Catania, SAIS Trasporti attiva la linea diretta che collegherà la città dei Templi con il capoluogo etneo e con l’aeroporto Vincenzo Bellini di Fontanarossa, senza fermate intermedie.

Le nuove corse, si aggiungono all’offerta di collegamenti tra Agrigento e Catania effettuati da SAIS Trasporti, partiranno da mercoledì 25 novembre e osserveranno i seguenti orari: da Agrigento (Piazzale Rosselli) si parte alle 5.30 e alle 9.00, da Catania alle 9.30 e alle 13.15. Il tempo di percorrenza per l’aeroporto di Catania è di 1 ora e 40 minuti, mentre serviranno dieci minuti in più raggiungere l’autostazione di via D’Amico. I collegamenti saranno effettuati nei giorni feriali e saranno acquistabili anche online come per le altre corse della linea Agrigento – Catania.

SAIS Trasporti ringrazia il Comune di Agrigento e, nello specifico, il sindaco Michele Sodano e la consigliera comunale Elvira Mangione, che hanno sollevato l’esigenza, in particolare dei pendolari agrigentini ma anche di turisti e visitatori, di raggiungere Catania in un tempo più contenuto.