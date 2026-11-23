

Un controllo dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 26enne, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’intervento è maturato nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga, volte a garantire sicurezza e legalità nel comune di Acireale. In particolare, i militari di una pattuglia della locale stazione, transitando in tarda serata nella frazione di Piano d’Api, hanno avvistato un gruppo di giovani che stazionavano all’interno di un bar della zona.

Gli operanti, ritenendo opportuno effettuare un controllo più approfondito, sono entrati nell’attività commerciale avviando le operazioni di identificazione ed accertamenti degli avventori nella sala principale, tra i quali uno è stato trovato con modiche quantità di stupefacenti e segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Catania. L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da rumori provenienti da un locale più interno, adibito a sala slot/videopoker, dove hanno trovato un giovane, intento a giocare alle predette apparecchiature, riconosciuto dagli operanti per un 26enne, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie. Il 26enne, sorpreso dall’ingresso dei militari dell’Arma, ha cercato di fuggire ma è stato subito bloccato in sicurezza, manifestando, nella circostanza, nervosismo e insofferenza.

L’immediata perquisizione personale ha fornito riscontri agli operanti, in quanto il ragazzo nascondeva una bustina con ben 12 dosi di crack, termosaldate in bustine di colore blu, nonché la somma, in denaro contante di 300euro, considerato il ricavo dell’attività illecita di spaccio. Le ricerche, estese anche alla sua city car, parcheggiata all’esterno del bar, hanno permesso di recuperare una ulteriore dose di crack confezionata con modalità analoghe a quelle trovate sulla sua persona. Stupefacente e denaro sono stati sequestrati, mentre, il giovane, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato dai Carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento.