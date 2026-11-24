Il futuro non può essere soltanto una promessa rivolta alle nuove generazioni, ma deve diventare un diritto da garantire attraverso scelte concrete, responsabilità condivise e condizioni di vita dignitose. È questo il messaggio lanciato da Vincenza Zarcone, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre. Una riflessione che parte dalle paure e dalle incertezze con cui bambini e adolescenti sono chiamati a confrontarsi quotidianamente, per arrivare a una questione più ampia: la responsabilità degli adulti, delle istituzioni e della società nel garantire ai giovani non soltanto protezione e sostegno, ma anche la possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano il loro presente e il loro futuro. “Il futuro è un diritto dei giovani e una responsabilità di tutti”, sottolinea Zarcone, richiamando il tema scelto dall’Unicef per il 2026, ” La mia giornata, i miei diritti, il mio futuro”, che pone al centro il diritto delle nuove generazioni a essere ascoltate e a contribuire attivamente alle scelte che le riguardano.

Guerre, crisi climatiche e incertezza: le paure delle nuove generazioni

Secondo la presidente degli Psicologi siciliani, per crescere in modo equilibrato è fondamentale poter immaginare un futuro nel quale riconoscersi e trovare il proprio posto. Una prospettiva che oggi appare sempre più incerta, condizionata da conflitti internazionali, instabilità sociale, minacce informatiche e preoccupazioni ambientali. Le guerre, le tregue che non si traducono in una pace duratura, gli allarmi che coinvolgono anche gli ambienti scolastici e la diffusione di informazioni manipolate contribuiscono ad alimentare un senso di insicurezza che entra nella quotidianità dei più giovani. A queste preoccupazioni si aggiunge l’ansia legata ai cambiamenti climatici, che può trasformare l’interrogativo sul proprio futuro in una domanda ancora più radicale: quale mondo erediteranno le nuove generazioni e quanto sarà sicuro e abitabile? Una condizione che, osserva Zarcone, può incidere sulla motivazione, sulla capacità di progettare e sulla fiducia nella possibilità di costruire il proprio percorso di vita.

La pressione del successo e il rischio di trasformare le fragilità in colpe individuali

Un altro elemento centrale della riflessione riguarda il modello sociale nel quale crescono bambini e adolescenti, sempre più caratterizzato dalla competizione e dalla ricerca del successo individuale. Anche la scuola, quando attribuisce un peso eccessivo alla valutazione numerica, rischia di trasmettere l’idea che il valore di una persona coincida con i risultati ottenuti, lasciando in secondo piano dimensioni altrettanto importanti come la creatività, la sensibilità, le capacità relazionali e i differenti tempi di apprendimento. Per la presidente dell’Ordine degli Psicologi è necessario superare una lettura esclusivamente individuale del disagio giovanile. Le difficoltà psicologiche ed emotive, infatti, non possono essere interpretate prescindendo dalle condizioni sociali, dai cambiamenti storici e dalle scelte politiche ed economiche che influenzano la vita delle persone. Il rischio, altrimenti, è quello di attribuire ai singoli giovani e alle loro famiglie la responsabilità di problemi che hanno invece una dimensione collettiva.

Le proteste studentesche in Sicilia: il diritto al futuro comincia dal presente

In questa prospettiva assumono un significato particolare anche le recenti mobilitazioni studentesche che hanno interessato numerose città italiane e siciliane. Da Palermo a Catania, da Messina a Enna, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, gli studenti hanno portato nelle piazze richieste precise: edifici scolastici sicuri, trasporti efficienti e accessibili, interventi contro i costi che rendono più difficile esercitare pienamente il diritto allo studio. Rivendicazioni che, secondo Zarcone, dimostrano come i giovani non siano soltanto destinatari di interventi educativi e sociali, ma soggetti capaci di individuare problemi comuni, organizzarsi e avanzare proposte. Le mobilitazioni diventano così anche un’espressione di partecipazione e responsabilità collettiva, attraverso la quale le nuove generazioni cercano di incidere sulle condizioni del proprio presente. Ascoltare queste istanze, evidenzia la presidente, non significa limitarsi a riconoscere simbolicamente il protagonismo giovanile, ma entrare nel merito delle richieste e fornire risposte concrete e verificabili.

Il ruolo della psicologia: sostenere i giovani senza ignorare il contesto sociale

La riflessione investe direttamente anche il ruolo degli psicologi e dei servizi di sostegno, a partire da quelli presenti negli istituti scolastici. Per Zarcone, l’intervento psicologico deve considerare non soltanto il vissuto individuale, ma anche il contesto nel quale il disagio si manifesta, valorizzando le risorse personali, le relazioni e le possibilità di partecipazione. Le preoccupazioni per il futuro, per le guerre o per la crisi climatica non costituiscono necessariamente un disturbo psicologico. Sono reazioni che possono essere comprensibili rispetto alla realtà vissuta e che meritano ascolto e attenzione. Quando però queste preoccupazioni diventano così intense da compromettere la quotidianità, è importante garantire un sostegno professionale adeguato. La funzione della psicologia, in questa prospettiva, non deve limitarsi ad aiutare i giovani ad adattarsi a condizioni sfavorevoli, ma deve contribuire a rafforzare la loro capacità di affrontare le difficoltà, costruire relazioni e partecipare attivamente alla vita sociale.

La responsabilità degli adulti e delle istituzioni

Il messaggio conclusivo della presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia è rivolto soprattutto al mondo degli adulti. Riconoscere il protagonismo dei giovani non significa trasferire sulle nuove generazioni la responsabilità di risolvere problemi che non hanno creato. Al contrario, sono gli adulti, le istituzioni e chi esercita responsabilità politiche, educative ed economiche a dover garantire le condizioni necessarie affinché il diritto al futuro non rimanga una dichiarazione di principio. Famiglie, scuole, servizi territoriali e istituzioni sono quindi chiamati a rafforzare le reti di protezione, assicurare l’accesso al sostegno psicologico e creare spazi effettivi nei quali bambini e adolescenti possano esprimersi e partecipare alle decisioni. “Agli adulti il dovere di un presente vivibile, ai giovani il diritto di partecipare alle scelte, insieme la responsabilità del domani”, afferma Zarcone