Un sostegno concreto per abbattere le barriere economiche all’istruzione superiore e frenare la fuga di cervelli dall’Isola. La giunta regionale ha approvato il decreto che rifinanzia e potenzia il prestito d’onore per gli studenti universitari, su proposta congiunta degli assessori all’Istruzione, Mimmo Turano, e all’Economia, Alessandro Dagnino.

La misura mette sul piatto un plafond complessivo di 6 milioni di euro (a valere sul Fondo Sicilia, gestito da Irfis-FinSicilia) e garantisce finanziamenti fino a un massimo di 10mila euro a tasso zero, senza la necessità di presentare alcuna garanzia personale o familiare.

Requisiti: Isee, iscrizione e merito

Il bando è aperto agli studenti iscritti presso università, istituti universitari e istituti superiori di grado universitario con sede in Sicilia, indipendentemente dalla regione o dallo Stato di provenienza. Per accedere al beneficio occorre rispettare due paletti precisi:

Reddito: un indicatore Isee inferiore a 30mila euro al momento della presentazione della domanda.

Merito: possono fare richiesta sia le matricole (iscritti al primo anno) sia gli studenti degli anni successivi, a patto che questi ultimi abbiano già conseguito almeno il 50% dei Cfu previsti per ciascun anno accademico.

Come funziona il rimborso: fino a 7 anni di pausa e 144 rate

Uno degli aspetti più vantaggiosi del decreto riguarda i tempi di restituzione, pensati per permettere ai giovani di completare gli studi e trovare un’occupazione prima di iniziare a pagare:

Preammortamento: è previsto un periodo di “congelamento” fino a 7 anni. Chi sceglie un corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) avrà quindi altri due anni dopo il titolo prima di versare la prima rata.

Rateizzazione: il rimborso avviene in piccole rate mensili spalmabili fino a 12 anni (144 rate), senza alcun interesse. È sempre possibile l’estinzione anticipata senza penali o costi aggiuntivi.

Per accompagnare i beneficiari, Irfis organizzerà un colloquio informativo individuale per ogni studente ammesso e invierà alla Regione una reportistica semestrale sull’andamento della misura.

Schifani e Turano: “Studino e lavorino nella loro terra”

“La formazione dei nostri giovani è una priorità del mio governo – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – e fa parte di una strategia più ampia per dare agli studenti la possibilità di formarsi, lavorare e costruirsi il proprio futuro qui in Sicilia, senza essere costretti a emigrare. Vogliamo che nessuno debba rinunciare al proprio percorso formativo per motivi economici”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano: “Abbiamo costruito un meccanismo semplice e concreto per dare a chi non può mantenersi agli studi la possibilità di restituire il prestito dopo la laurea, offrendo un tempo utile per affacciarsi al mondo del lavoro e costruire la propria autonomia economica”.