

Un operaio di origine senegalese che vive a Prato avrà gli assegni familiari per tutti gli 11 figli, compresi i 9 che vivono in Senegal. Lo ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale di Prato, che ha accolto il ricorso dell’uomo contro l’Inps. Secondo Tgcom24, l’operaio è poligamo e alcuni dei figli sono nati da relazioni con donne diverse. Uno dei matrimoni, celebrato in Senegal, è stato trascritto in Italia. Da quell’unione sono nati due dei figli.

Perché l’Inps aveva detto no

L’Inps aveva chiesto diversi documenti, tra cui il certificato di stato di famiglia dell’intero nucleo. Il comitato provinciale dell’istituto ha poi respinto la domanda per due motivi. I nove figli in Senegal non comparivano nello stato di famiglia. E mancava la convivenza tra il padre e i figli, un requisito previsto dalle circolari dell’istituto.

Cosa ha deciso il giudice

Il giudice ha dato ragione all’operaio su entrambi i punti. Ha ritenuto documentato che i nove bambini in Senegal sono figli suoi. Per il tribunale, il fatto che non siano nati dalla moglie con cui il matrimonio è trascritto in Italia non basta a escluderli dal nucleo familiare ai fini dell’assegno.

Il giudice ha respinto anche l’argomento della convivenza: le circolari amministrative dell’Inps non sono state ritenute sufficienti a negare la prestazione. Per l’avvocata Anna Maria Ventrella, che ha assistito l’uomo, la giurisprudenza aveva già considerato irrilevante il requisito della residenza dei figli.

Non sono stati resi noti l’importo degli assegni né il periodo a cui si riferiscono.

La richiesta di cambiare le regole

Sulla sentenza è intervenuta Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana. Propone di rivedere le norme sugli assegni familiari quando i familiari vivono all’estero e chiede al governo controlli più severi e una revisione dei requisiti per avere diritto alla prestazione.

Al momento non risulta se l’Inps presenterà appello contro la decisione.