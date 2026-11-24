Il 25 e 27 novembre in programma tre appuntamenti in città che vedranno andare in scena piccoli e grandi attori.
Si inizia il 25 mattina. La Compagnia del Tempo Relativo Kids, formata dai bambini e dai ragazzi dei laboratori tenuti da Lella Falzone, porterà in scena “Adesso basta!” per la Scuola Media “Gangitano”.
Alle 20, gli stessi ragazzi della mattinata replicheranno “Adesso basta!” nella sede dell’Associazione Athena, al “Palazzo Lombardo”, in Corso Umberto.
Il 27 novembre, alle 19:30, “Adesso basta!” sarà interpretata dagli attori adulti della Compagnia, in collaborazione con l’Associazione Athena, al Centro Culturale San Domenico di Canicattì.
Gli organizzatori invitano la comunità a partecipare numerosa.