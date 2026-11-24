Entreranno in funzione lunedì prossimo 30 novembre i 4 eco- compattatori “mangia plastica” intelligenti e green che erano stati installati nei mesi scorsi a Canicattì. A darne notizia oggi è stato il sindaco Vincenzo Corbo. Si tratta di dispositivi destinati esclusivamente al conferimento ed al riciclo delle bottiglie in plastica (Pet) utilizzate per uso alimentare. I dispositivi sono stati fornita da Corepla. Per utilizzare gli eco- compattatori gli utenti dovranno scaricare l’applicazione tramite un Qr code e ad ogni conferimento saranno accumulati dei punti che serviranno ad ottenere dei premi messi a disposizione da Corepla. Oppure scegliere di ottenere degli sconti spendibili negli esercizi commerciali convenzionali in tutta Italia. I dispositivi si trovano in diverse zone della città facilmente raggiungibili. “ Invito i miei concittadini- dichiara il sindaco Vincenzo Corbo- a servirsi dei quattro eco- compattatori che sono stati installati nella nostra città. Con questa iniziativa – conclude- l’amministrazione comunale punta ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata e a premiare i comportamenti virtuosi degli utenti”.
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