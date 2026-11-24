Rafforzare la capacità del sistema sanitario di riconoscere tempestivamente i segnali della violenza, garantire una presa in carico appropriata delle vittime e consolidare la collaborazione tra i diversi soggetti della rete territoriale. È questo l’obiettivo del percorso formativo “Il Codice Rosa nell’ASP di Agrigento”, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale nell’ambito dell’Open Week contro la violenza sulle donne, iniziativa realizzata in collaborazione con Fondazione Onda.

L’attività formativa, realizzata dal gruppo di lavoro aziendale Codice Rosa e dall’UOS Formazione del Personale, si articola in due giornate: oggi, 23 novembre, ad Agrigento, presso Casa San Filippo, nella sede del Parco Archeologico della Valle dei Templi, e il 24 novembre a Sciacca, nell’aula formazione del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”. L’iniziativa assume un particolare valore perché pone al centro il ruolo del servizio sanitario non soltanto nell’assistenza clinica, ma anche nell’individuazione delle situazioni di violenza, nell’ascolto delle persone coinvolte e nell’attivazione di percorsi di protezione e accompagnamento. Il Codice Rosa rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per rendere più tempestiva e coordinata la risposta alle richieste di aiuto, superando la frammentazione degli interventi e favorendo un approccio multidisciplinare. Il programma affronta i diversi aspetti della gestione dei casi di violenza: dal riconoscimento della vittima e delle differenti forme di maltrattamento all’inquadramento normativo e al ruolo delle Forze dell’Ordine; dalla presentazione del protocollo aziendale alle tecniche di comunicazione con la vittima, con particolare attenzione alla fiducia, all’empatia, all’ascolto attivo e alla gestione del silenzio.

Spazio anche agli aspetti medico-legali, alla tutela dei minori, alla rete territoriale antiviolenza e alla costruzione di percorsi interistituzionali, attraverso il confronto sui protocolli d’intesa e sulle modalità di collaborazione tra i diversi attori coinvolti. La formazione, rivolta a rafforzare competenze professionali e capacità operative, rappresenta un investimento concreto sulla qualità e sull’umanizzazione dell’assistenza. Particolare rilievo assume il lavoro di rete: sanità, istituzioni, Forze dell’Ordine e servizi territoriali sono chiamati a operare in maniera integrata, affinché la presa in carico non si esaurisca nell’intervento sanitario iniziale, ma possa tradursi in un percorso continuativo di tutela e protezione. Con queste due giornate l’ASP di Agrigento conferma l’importanza della formazione come leva strategica per migliorare la capacità di risposta dei servizi e promuovere una cultura della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Un impegno che attribuisce al sistema sanitario una responsabilità che va oltre la cura: intercettare il bisogno, riconoscere la sofferenza e contribuire concretamente a restituire sicurezza e dignità alle persone vittime di violenza.