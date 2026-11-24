I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, con il supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno arrestato in flagranza un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Le ipotesi di reato contestate sono la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la detenzione illegale di arma clandestina.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. I controlli hanno interessato dapprima il bar di cui il 43enne è titolare e sono poi proseguiti nella sua abitazione.

Nel complesso, i militari hanno rinvenuto 3,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 8,5 grammi di mannitolo, sostanza che potrebbe essere stata utilizzata per aumentare il peso delle dosi.

Nell’abitazione è stata rinvenuta anche una pistola calibro 9 con la matricola abrasa, insieme a cinque cartucce dello stesso calibro. La cocaina, l’arma e le munizioni sono state sequestrate.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale «Pasquale Di Lorenzo», a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.