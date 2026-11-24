Shock durante una partita di calcio di terza categoria in provincia di Trapani. Un giocatore espulso durante il match è rientrato sul rettangolo di gioco armato di un coltello a scatto minacciando dirigenti, giocatori e allenatore della squadra avversaria. È accaduto a Marsala dove era in corso la partita tra Galactic Paolini e l’Athletic Partanna. Il match, ovviamente, è stato sospeso dall’arbitro e sono state chiamate le forze dell’ordine. A denunciare l’accaduto, tramite i canali social, è stata la stessa squadra ospite.

“Già dai primi minuti il n. 10 del Paolini ha rivolto continui insulti a dirigenti e calciatori della nostra panchina. Dopo aver perso palla in uno scontro di gioco, a gioco fermo ha rifilato una serie di calci a un nostro atleta, viene espulso. Espulso anche Mister Calandra, intervenuto solo per soccorrere e difendere il nostro giocatore a terra. Una volta uscito dal campo, il n. 10 del Paolini è tornato dagli spogliatoi impugnando un coltello a scatto, minacciando mister, dirigenti e calciatori, dopo minuti di minacce, arriva ad afferrare per il collo un nostro Dirigente, mentre aveva ancora l’arma nell’altra mano. Davanti a quanto accaduto, il direttore di gara ha deciso di sospendere la partita. Il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha immediatamente allertato il 112: le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ascoltando la testimonianza del direttore di gara a conferma dei fatti e procedendo all’identificazione del n. 10 e dei presenti.”