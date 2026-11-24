Non soltanto trasportavano fusti di oli risultati non in regola con la vigente normativa ma i veicoli erano anche scoperti di assicurazione. È quanto scoperto dai poliziotti delle Volanti di Agrigento che, nell’ambito di alcuni controlli stradali, hanno imposto l’alt a due camion di proprietà di una stessa ditta edile.

I mezzi pesanti, da un accertamento più approfondito, sono risultati sprovvisti della polizza assicurativa. Anche il materiale che trasportavano non rispettava le norme. Per questo motivo è scattato il sequestro dei veicoli. I poliziotti hanno elevato anche sanzioni per migliaia di euro.