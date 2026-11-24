Proseguono senza sosta le attività’ di volontariato dell’Associazione Avis – Associazione volontariato italiano Sangue. Nella donazione di Domenica, l’Avis ha raccolto 19 sacche di sangue e 3 tre pre-donaszioni.

Stessi bilancio nella giornata precedente.

Lo ha comunicato il volontario Avis Angelo Falsone.

L’iniziativa si è tenuta presso la sede Avis, in via Medici, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe (Unita’ pastorale “”‘Sacra Famiglia””, comprendente anche la Chiesa di Gesù e Maria).

Il 27 novembre, in via straordinaria, dalle ore 17 alle ore 19, è in calendario la prossima donazione.

giovanni blanda