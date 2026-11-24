Rafforzando quella che ormai è una consolidata tradizione novembrina, anche quest’anno il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, diretto dall’Architetto Roberto Sciarratta, ha fatto dono all’associazione “Volontari di Strada” di un consistente quantitativo di olio derivante dalla raccolta e molitura delle olive prodotte all’interno dell’area del Parco Archeologico. La consegna è avvenuta nella stanza del Direttore che ha accolto con affetto la presidente, Anna Marino, alla quale ha rivolto parole di apprezzamento per l’impegno che svolge a favore delle sempre più numerose famiglie bisognose.

Da parte sua la presidente ha definito quello dell’Ente Parco “un gesto di grandissimo valore umano e sociale. Esprimo ufficialmente e pubblicamente a nome mio personale, dei soci e di tutto lo staff che mi collabora, sentimenti di ringraziamento nei confronti dell’Architetto Roberto Sciarratta, per averci fatto dono dell’olio che, ovviamente, distribuiremo ai nostri assistiti. Con l’Ente Parco ed in particolare con Sciarratta, sensibile alle nostre esigenze e problematiche, da anni esiste un rapporto di strettissima collaborazione che ha portato a condividere diverse iniziative a scopo benefico. Sarebbe bello che altre Istituzioni, Comune, Libero Consorzio e altri organi della Pubblica Amministrazione di Agrigento seguissero l’esempio dell’Ente Parco, facendoci dono di beni di prima necessità che servono per assistere famiglie e persone in difficoltà. Sarebbe un modo per lenire la crisi alimentare che purtroppo è sempre più grave. Ma anche un sostegno economico tenuto conto delle spese di gestione che l’associazione sostiene ogni mese. Ci avviciniamo al Santo Natale e pertanto invitiamo gli agrigentini , sempre generosi con noi, ad aprire il loro cuore. Vorremmo fare di più a favore di quanti vivono situazioni di disagio. Il gesto dell’Ente Parco ci sprona ad andare avanti”