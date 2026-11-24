una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Sciacca, durante un servizio di vigilanza lungo la S.S. 115, individuava una persona a piedi sulla carreggiata in prossimità del viadotto Carboj.

Insospettiti dalla presenza del pedone in un tratto pericoloso, gli operatori prontamente accostavano per sincerarsi delle condizioni dell’uomo, constatando un forte stato di agitazione. Successivamente e in modo repentino l’uomo scavalcava il guard rail esplicitando la volontà di compiere un gesto anticonservativo. Grazie all’intervento tempestivo e risolutivo ma soprattutto all’avviato dialogo che gli operatori riuscivano ad instaurare, gli agenti traevano in salvo la persona, mettendola in sicurezza e riportandola alla calma.

La persona tratta in salvo, affidata alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto, è stata successivamente accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove i medici ne hanno valutato le condizioni come stabili.

Si ricorda che chiunque stia attraversando un momento di difficoltà può chiedere aiuto contattando il Numero Unico di Emergenza 112, oppure rivolgendosi ai servizi sanitari e alle linee di supporto psicologico attive sul territorio.