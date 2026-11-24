Esplode alcuni colpi di pistola nel giardino del vicino di casa con il quale ha dei dissapori. È successo a Santa Margherita Belice dove i carabinieri hanno individuato e denunciato un ventiduenne del posto. Il giovane è accusato di minaccia aggravata e porto abusivo di arma da fuoco.

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata da un operaio cinquantenne che ha raccontato delle “tensioni” con il vicino di casa. Secondo quanto riferito, il ventiduenne in pieno pomeriggio – transitando nei pressi dell’abitazione – avrebbe esploso alcuni colpi di pistola nel giardino del vicino. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione ma l’arma non è stata ancora trovata.