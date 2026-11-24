Nessuno stop e nessun impianto al palo. La Regione Siciliana respinge al mittente le accuse sui presunti ritardi cronici che rischierebbero di far slittare dal 2028 al 2030 l’entrata in funzione dei due nuovi termovalorizzatori previsti a Bellolampo (Palermo) e Pantano d’Arci (Catania). A fare chiarezza sullo stato dell’arte e a rispondere punto su punto alle polemiche degli ultimi giorni è Salvo Cocina, dirigente ad interim dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti e responsabile unico del progetto.

Il nodo dei 50 giorni di slittamento

Al centro della bufera mediatica c’è il rallentamento della tabella di marcia delle autorizzazioni (Paur), finito nel mirino di alcune ricostruzioni giornalistiche e dei comitati contrari alle opere. Cocina, tuttavia, ribalta la narrazione e punta il dito contro chi oggi denuncia i ritardi dopo aver chiesto più tempo per studiare le carte.

“È paradossale che coloro che hanno sostenuto che i tempi per presentare le osservazioni fossero troppo stretti, chiedendo più giorni per gli approfondimenti, ora si lamentino dello slittamento di circa 50 giorni dell’iter dei provvedimenti autorizzativi”, afferma il dirigente regionale.

Il riferimento è alle proteste sollevate alla fine dello scorso agosto da associazioni ambientaliste – tra cui Legambiente e WWF – e sigle sindacali, che avevano contestato i tempi ridotti a disposizione per esaminare i 184 nuovi elaborati tecnici depositati da Palazzo d’Orléans, arrivando a minacciare ricorsi al Tar. “La Regione ha ritenuto di accogliere la richiesta, concedendo altri quindici giorni e facendo un passo indietro convocando nuovamente le conferenze di servizi già espletate – spiega Cocina –. L’allungamento complessivo di circa 50 giorni dell’iter deriva unicamente da questo riavvio e non da altre motivazioni. L’iter prosegue ed è in fase conclusiva, non c’è alcuno stop”.

Il caso acqua a Bellolampo: “Basteranno due o tre autobotti al mese”

L’altro fronte caldo riguarda la sostenibilità tecnica dell’impianto palermitano. Nei giorni scorsi diverse sigle e testate locali avevano sollevato il “caso idrico” a Bellolampo, evidenziando come la collina dei rifiuti sia sprovvista di un allaccio diretto alla rete idrica pubblica Amap e giudicando paradossale l’idea di alimentare un mega-impianto da centinaia di milioni di euro ricorrendo alle autobotti in piena crisi idrica siciliana.

Anche su questo punto Cocina ridimensiona l’allarme, chiarendo che il fabbisogno industriale non peserà sulle riserve idriche della città: “Si tratta di un’annosa carenza strutturale nota sin dall’inizio. Il sito storico di Bellolampo è privo di un’importante fornitura di acqua potabile ma il progetto prevede di utilizzare, per le esigenze delle macchine, quella recuperata dal trattamento del percolato”.

Una soluzione che, nelle intenzioni della struttura commissariale, punta a trasformare un problema ambientale in una risorsa: “In questo modo – conclude Cocina – oltre a non intaccare le risorse idriche esterne, si ridurrà anche una delle cause di impatto nell’ambiente della discarica. L’acqua potabile, in quantità molto minori di quelle di processo per l’impianto, sarà necessaria soltanto per il funzionamento dei servizi igienici e basteranno due o tre autobotti al mese”.