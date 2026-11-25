

La commissione regionale attività produttive ha approvato l’istituzione di un Fondo straordinario per il ristoro della filiera commerciale ittica col relativo stanziamento di 6 milioni di euro per l’anno a venire.

Da questo Fondo straordinario di solidarietà saranno attinti gli importi per i contributi da concedere alle imprese che esercitano il commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi e a quelle che fanno commercio all’ingrosso di prodotti ittici sia freschi sia congelati, surgelati, conservati e secchi. Saranno inoltre attinti gli importi per i contributi da destinare agli agenti e ai rappresentanti dei prodotti ittici.

Non solo. il Fondo servirà anche a finanziare le imprese che effettuano il trasporto di merci su strada, a patto che tali merci siano costituite prevalentemente da prodotti ittici. Analogamente, il Fondo finanzierà anche i commercianti al dettaglio di prodotti surgelati, a patto che questi ultimi siano costituiti prevalentemente da prodotti ittici.

Ecco, in linea di massima, il contenuto dell’emendamento avanzato dall’on. Luigi Salvaggio ed approvato dalla competente commissione legislativa in sede di votazioni sul disegno di legge riguardante la legge di stabilità regionale per il triennio 2027-2029.

Il Fondo straordinario di solidarietà per gli operatori del commercio ittico è stato pensato per mitigare gli effetti della grave e perdurante crisi del pescato e a fronte dell’eccezionale aumento dei costi energetici e dei carburanti.

I contributi finanziari saranno erogati agli operatori commerciali del settore, nel corso del prossimo anno e sulla base dell’approvanda legge di stabilità. Grazie ad essi, la politica offre un sostegno finanziario di carattere straordinario e solidaristico, aiutando questi operatori a restare un po’ più serenamente sul mercato.

“Ieri, 24 novembre, è stato un giorno molto fruttuoso per la mia attività parlamentare” -commenta l’on. Luigi Salvaggio- “Infatti ho depositato il mio primo disegno di legge che riguarda l’indennizzabilità, anche a livello regionale, dei danni derivanti agli emofiliaci dalla terapia con emoderivati o dalla trasfusione. E ieri è stato pure approvato in commissione legislativa questo mio emendamento che istituisce il fondo straordinario di solidarietà per gli operatori commerciali del settore ittico”.

“Continuerò a lavorare con la stessa lena quotidianamente per fare in modo che siano risolte le criticità che mi vengono segnalate o che comunque vedo nella vita sociale di ogni giorno, attraverso interventi efficaci, disegni di legge, emendamenti e, ove occorra, interpellanze e interrogazioni” -conclude l’on. Luigi Salvaggio.