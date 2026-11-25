Ventidue medici argentini lavorano negli ospedali della provincia di Agrigento e il loro futuro professionale è legato a un iter amministrativo ancora incompleto. Il loro arrivo ha consentito di mantenere operativi reparti che, in assenza di nuovo personale, avrebbero rischiato la chiusura o una drastica riduzione dell’attività. Complessivamente sono 25 i camici bianchi arrivati dall’Argentina e oggi impegnati nelle strutture sanitarie provinciali.

La quota maggiore presta servizio all’ospedale di Licata, mentre gli altri medici sono distribuiti tra il San Giovanni di Dio di Agrigento, Canicattì e Sciacca. I professionisti operano in diversi settori, tra cui Ortopedia, Ginecologia, Medicina interna, Cardiologia e Pediatria. La loro presenza si è rivelata essenziale per garantire la continuità dei turni e delle prestazioni, in un contesto segnato dalla carenza di organico. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, a mettere in discussione la permanenza dei medici è un intreccio di norme e ritardi burocratici. Una legge nazionale consente ai professionisti provenienti da Paesi extra Ue di lavorare in deroga fino al 31 dicembre 2029, in attesa del riconoscimento del titolo di studio. Parallelamente, però, il limite dei 36 mesi di lavoro precario fa scattare le condizioni per la stabilizzazione.

In assenza del decreto di equiparazione rilasciato dal ministero della Salute, l’Azienda sanitaria provinciale non può procedere con i contratti a tempo indeterminato. L’Asp ha già inviato una comunicazione formale agli interessati, avvertendo che senza il riconoscimento dei titoli non potranno essere garantite ulteriori proroghe. I tempi indicati dal ministero per l’esame delle lauree e delle specializzazioni, inoltre, si sarebbero allungati oltre i quattro mesi previsti sul sito ufficiale.

Il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, ha lanciato un appello per l’approvazione di una norma urgente che consenta ai medici di proseguire il servizio in deroga. Nella richiesta viene richiamato anche il percorso di integrazione costruito dalle famiglie dei professionisti, i cui figli frequentano le scuole del territorio. Il problema, quindi, non riguarda soltanto l’organizzazione degli ospedali, ma anche la stabilità personale e familiare di chi si è trasferito in Sicilia. La situazione dell’Agrigentino si inserisce in una più ampia emergenza regionale. Negli ultimi due anni in Sicilia sono arrivati circa 160 medici argentini per coprire le carenze di personale. Per 79 professionisti i contratti sono destinati a scadere il prossimo 31 dicembre. L’incertezza potrebbe così estendersi anche agli ospedali di Caltanissetta, Enna e Trapani, con possibili ripercussioni sulla continuità dei servizi nei reparti già alle prese con organici ridotti.