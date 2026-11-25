Campobello di Licata, vivra’, mercoledì 25 novembre, una giornata speciale dedicata alle donne. Organizzate iniziative sul tema, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tre eventi dedicati alla sensibilizzazione, alla partecipazione e alla riflessione. Il programma: alle ore 9,30, Marcia per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In serata, alle ore 18,30, Marcia silenziosa contro la violenza sulle donne. A seguire, alle ore 19, “Voce, corpo e libertà”, presso l’Oratorio “”San Giovanni Paolo II”” (via Marconi, lungo la strada statale Campobello – Ravanusa).

Gli organizzatori: “”Un’occasione per ricordare, sensibilizzare e ribadire l’importanza di una società fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla dignità di ogni donna””.

Giovanni Blanda