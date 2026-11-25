Domenica 22 novembre 2026 (il 26 dopo Pentecoste, giorno in cui si ricorda la parabola del ricco la cui terra diede frutto), è stata una giornata di grande gioia per i parrocchiani della parrocchia della “Santa Martire Filoteia di Curtea de Argeș” nel comune di Canicattì, Decanato di Sicilia. Sua Santità Padre Siluan, Vescovo Ortodosso Rumeno d’Italia, ha celebrato la Divina Liturgia nella chiesa parrocchiale, commemorando solennemente il ventesimo anniversario della fondazione della parrocchia. Ad affiancare il gerarca c’erano l’arciprete Nicolae Chilcos e il parroco Ciprian Gavrlescu, i quali, al termine della celebrazione, hanno ringraziato il gerarca per il suo servizio e per la gioia di essere insieme in questo momento di festa. Anche Sua Eminenza Jean-Marc Noël Aveline, Cardinale e Arcivescovo Metropolita di Marsiglia e Presidente della Conferenza Episcopale di Francia, e Sua Eccellenza Alessandro Damiano, Arcivescovo Cattolico di Agrigento, hanno tenuto dei discorsi durante l’ora dedicata all’anniversario della parrocchia. La parrocchia di Canicattì è stata istituita il 14 aprile 2006, con la benedizione di Sua Eminenza Padre Iosif, Metropolita Ortodosso Rumeno per l’Europa Occidentale e Meridionale, e con Padre Matyas Pavel Iulian come parroco. Inizialmente, le funzioni religiose si tenevano in una piccola sala della stazione ferroviaria cittadina. Un momento importante si verificò nel 2010, quando la Chiesa Cattolica Romana offrì alla parrocchia, in prestito gratuito per 19 anni, la chiesa dedicata a San Gerarca Nicola, luogo benedetto nel dicembre 2010 e consacrato l’8 dicembre 2012 da Sua Eminenza il Vescovo Siluan. A partire dall’11 dicembre 2016, Padre Dănuț Băcăuanu è stato nominato parroco e dal 2024 la parrocchia è affidata al ministero pastorale di Padre Ciprian Gavrlescu. L’indirizzo della chiesa è: Via Buglione 2, 92024, Canicattì.