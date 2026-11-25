«Leggo con rammarico e stupore l’ennesimo attacco strumentale basato su una ricostruzione totalmente falsa in merito all’avvio del servizio ASACOM, che arriva dal presidente del Consiglio comunale Domenico “Mimmo” Licata, dal consigliere comunale Restivo e dall’ex consigliere comunale Cilia». ​Così l’assessore Franco Giordano interviene per fare chiarezza sullo stato dell’arte dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, respingendo al mittente le accuse mosse nelle ultime ore. ​«È evidente – prosegue l’assessore Giordano – che siamo di fronte a una precoce campagna elettorale giocata sulla pelle delle famiglie e dei ragazzi: una demagogia fatta di slogan, polemiche sterili e falsità costruite ad arte solo per cercare visibilità politica». ​Nel merito della procedura, viene ribadita la piena trasparenza e puntualità degli atti già compiuti dall’Ente: «La realtà dei fatti, documentabile e chiara, è ben diversa. Già nei giorni 19 e 20 novembre il Comune ha inviato tramite PEC alle Cooperative scelte dalle famiglie le note per la presentazione dell’apposita documentazione. Appare dunque evidente che l’Ente ha già espletato per tempo gli adempimenti di propria competenza e che, se il servizio non è ancora partito nella giornata odierna, la responsabilità non è certo da imputare al Comune, bensì alle tempistiche operative e agli adempimenti in capo alle stesse cooperative. Mentre gli uffici lavorano senza sosta – conclude l’assessore Franco Giordano – c’è chi preferisce, in modo vergognoso, alimentare allarmismi infondati nella speranza di raccogliere qualche voto in vista delle prossime elezioni. I cittadini meritano verità e serietà, non chiacchiere da campagna elettorale».