Entra al Pronto soccorso chiedendo di essere visitata dopo una presunta aggressione ma poco dopo comincia a riprendere i medici con il cellulare causando momenti di tensione. È successo all’ospedale di Agrigento. Protagonista una ragazza di trentacinque anni. La donna, con il cellulare in mano, ha iniziato a registrare il personale sanitario ostacolandone l’attività. Immediata la chiamata alla vigilanza e, subito dopo, anche alle forze dell’ordine. Al loro arrivo la 35enne si è giustificata dicendo di aver agito in quella maniera perchè non si fidava dei medici.