

Avrebbe preteso dei soldi dai vicini e di fronte al loro rifiuto li avrebbe minacciati di morte brandendo un coltello. E’ accaduto a Trapani, dove la Polizia ha arrestato un 41enne, originario di Torino ma residente in città, con precedenti per i reati in materia di stupefacenti, estorsione, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ingiuria, danneggiamento, guida sotto l’influenza dell’alcol e molestie o disturbo alle persone.

Gli agenti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto delle vittime e al loro arrivo l’uomo si è immediatamente allontanato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima il 41enne avrebbe chiesto in maniera insistente una somma di denaro ai vicini di casa e al loro rifiuto avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni la porta d’ingresso, minacciandoli di morte e brandendo un coltello. Raggiunto nella propria abitazione, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha assunto anche nei confronti dei poliziotti un atteggiamento ostile, insultandoli e minacciandoli. Per lui sono così scattate le manette