Il Natale che verra’ a Campobello di Licata. Fa sentire la sua voce chi organizza: “”Chiudi gli occhi.

Immagina il centro storico di Campobello illuminato da una calda atmosfera natalizia…

Immagina il suono dei canti popolari, le zampogne, l’odore del pane, le voci degli antichi mastri…

e in fondo al vicolo… Lui.

Non è un film.

È il nostro Presepe Vivente.

26-27-28 Dicembre, 2-3-6 Gennaio:

dalle 18.30 alle 21.30

Campobello di Licata ti aspetta””.

Giovanni Blanda