Il management dell’Asp di Caltanissetta ha disposto l’annullamento di tutti gli atti e della procedura di aggiudicazione dell’appalto, da 57 milioni di euro, per la fornitura di pasti nelle strutture territoriali, a partire da quelle ospedaliere. Il provvedimento è stato pubblicato e dispone l’annullamento in seguito all’inchiesta che venne avviata dalla procura di Palermo su presunte irregolarità nell’iter della gara.

Negli scorsi mesi, come riporta il provvedimento Asp, due coinvolti hanno patteggiato la pena davanti al gup del tribunale palermitano, a due anni di reclusione, con le accuse di corruzione e turbativa. Secondo la direzione generale dell’Asp nissena, gli atti della procedura, che un anno fa portò all’aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, “risultano oggettivamente incisi dalle interferenze illecite”. Il management dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta non ha accolto nessuna delle controdeduzioni proposte dai referenti della società “Siristora”, che era alla testa del raggruppamento d’imprese.