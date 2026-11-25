«Otto anni fa portai all’Assemblea regionale siciliana la voce di chi quei miasmi li respirava ogni giorno. Oggi accolgo con soddisfazione lo stop al centro di compostaggio di Joppolo Giancaxio. Il primo grazie va ai residenti, ai comitati e alle associazioni ambientaliste che per anni hanno protestato e chiesto controlli».

Lo dichiara Giovanni Di Caro, già deputato regionale e oggi esponente di Progetto Civico Sicilia, dopo che la Regione Siciliana ha archiviato il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione e disposto lo stop all’impianto.

«Nell’ottobre del 2018 – ricorda Di Caro – raccolsi quelle segnalazioni e presentai, come primo firmatario, interrogazioni parlamentari e interventi contro il governo regionale di allora . Chiesi al presidente della Regione e agli assessori al Territorio e ambiente e alla Salute di rispondere con urgenza su due questioni precise. Quali controlli intendevano disporre per accertare le condizioni dei luoghi? Esisteva un programma di bonifica? Le segnalazioni sui cattivi odori arrivavano anche da Agrigento, Aragona, Raffadali e Santa Elisabetta. Per questo chiesi un piano di monitoraggio che comprendesse l’intero territorio interessato».

«Da quelle richieste urgenti sono passati otto anni. Adesso la Regione renda pubblici gli esiti dei controlli e indichi chi dovrà verificare il ripristino dei luoghi ed entro quali tempi. Chi ha dovuto insistere così a lungo per essere ascoltato ha il diritto di sapere in quali condizioni si trovano oggi i terreni e le acque», conclude Di Caro.