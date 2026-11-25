

Una giornata di festa, partecipazione ed emozione per la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa, che ha celebrato la cerimonia di intitolazione del Plesso a Carlo Collodi, autore di uno dei più celebri capolavori della letteratura per l’infanzia: Le avventure di Pinocchio.

La scelta di intitolare il plesso a Collodi assume un significato che va oltre il semplice omaggio letterario e si lega profondamente alla missione educativa della scuola. La storia di Pinocchio, con il suo percorso fatto di esperienze, errori, scelte e crescita, rappresenta infatti una metafora del cammino di ogni bambino verso la consapevolezza, l’autonomia e la responsabilità.

Un messaggio che richiama il ruolo della scuola: accompagnare ogni alunno nel proprio percorso di crescita, valorizzarne i talenti, educare al rispetto, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, senza mai perdere di vista la curiosità, la fantasia e il desiderio di conoscere.

Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, il Dirigente scolastico, prof.ssa Marilena Giglia, il Dirigente dell’Ambito territoriale di Agrigento, dott. Calogero Alberto Petix, e Don Marco, che hanno condiviso con la comunità scolastica questo importante momento, arricchendolo con i loro interventi.

Particolarmente significativa la partecipazione dei bambini, protagonisti della giornata con i canti del coro e un momento di canto mimato affidato ai piccoli di cinque anni, che hanno regalato ai presenti emozioni e sorrisi.

Il Dirigente scolastico ha espresso un sentito ringraziamento alle autorità intervenute, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico per la partecipazione e la collaborazione, sottolineando il valore di una comunità che si ritrova attorno alla scuola e ai suoi principi educativi.

Con questa intitolazione, il Plesso Carlo Collodi si arricchisce di un’identità che richiama ogni giorno il valore dell’educazione e della crescita: perché ogni bambino, proprio come Pinocchio, ha una storia da vivere, un percorso da compiere e un futuro tutto da costruire..