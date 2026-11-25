Ennesimo raid all’ex ospedale di Agrigento, in via Giovanni XXIII. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì. Ancora una volta sono state prese di mira le macchinette automatiche che distribuiscono bevande e snack. I ladri le hanno svuotate tutte. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo che l’allarme si è attivato. Si tratta del quinto furto del genere in meno di due mesi. Al via le indagini per risalire agli autori.