Quest’anno il Natale diventa un percorso d’arte a cielo aperto, partecipato e diffuso, capace di unire il centro alle periferie. Il Comune di Ravanusa lancia la 1ª Edizione del Concorso “Presepi in Cammino”: un’occasione unica per reinterpretare la tradizione presepiale come strumento di libertà creativa, inclusione e riscoperta del territorio.

Il concorso è aperto davvero a tutti:

Singoli cittadini e famiglie,

Scuole di ogni ordine e grado (classi, gruppi o interi plessi),

Associazioni, comitati di quartiere e gruppi informali,

Commercianti ed esercenti locali.

Scegli la tua sezione: Tradizionale: sughero, terracotta, gesso e materiali storici. Innovativo & Artistico: installazioni contemporanee, luci e multimedialità. Riciclo & Sostenibilità: opere a impatto zero create con materiali di riuso.

Politico & Denuncia Sociale: opere dedicate a pace, diritti, legalità e ambiente.

Scegli tu dove allestire l’opera (cortili visibili dalla strada, vetrine, piazze di rione, atri o angoli delle periferie). Tutte le opere entreranno nella Mappa Interattiva visitabile dal 21 al 28 Dicembre.

Oltre ai trofei, ai buoni acquisto, al Premio Speciale Scuole “Giovani Visioni” e ai premi in denaro che verranno stabiliti dall’Amministrazione, c’è un premio che vale per tutta la comunità: la via o la piazza che ospiterà il presepe 1° classificato diventerà sede dello Spettacolo Finale di Gala e riceverà un intervento permanente di arredo urbano e riqualificazione verde!.

15 Dicembre (ore 12): scadenza invio iscrizioni.

21 Dicembre: inaugurazione con il concerto “Notte delle Luci e della Tradizione”.

21 – 28 Dicembre: apertura percorso e votazioni Giuria Popolare.

28 Dicembre: premiazione e spettacolo conclusivo.

Scarica il bando e la scheda dal sito del Comune (www.comune.ravanusa.ag.it) e inviali entro il 15 Dicembre via email a protocollo@comune.ravanusa.ag.it (o PEC comune.ravanusa@pec.it) oppure consegnali a mano all’Ufficio Protocollo.

Info: Ufficio Turistico/Cultura – 0922 881577.

Il Comune: “”Mettiamoci in cammino per rendere Ravanusa ancora più bella.!”””

Giovanni Blanda