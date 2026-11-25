Ottantasettemila società di capitali siciliane attive trainano a fatica l’economia dell’Isola anche perché devono sopportare la zavorra di 41mila società “zombie”.

Un “buco nero” che sempre più spesso impedisce a una spa o a una srl di essere finanziata dalla banca perché uno dei soci è collegato a una di quelle precedenti società abbandonate in procedure di crisi mai chiuse, non sapendo che per legge, dopo un certo lasso di tempo, è possibile farlo in automatico.

Nell’Isola questa condizione ostativa è, purtroppo, in crescita. L’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, infatti, calcola che nei Registri imprese delle Camere di commercio si è creato un vero e proprio “limbo” di queste situazioni che ha raggiunto un numero “monstre”: 41.678 società di capitali giacenti, pari a poco meno della metà delle 87.096 società di capitali attive. In dettaglio, risultano 25.766 società inattive, 4.022 sottoposte a procedure concorsuali e 11.890 in scioglimento o liquidazione.

Pochi sanno che la legge, in realtà, consente di sanare queste posizioni facilmente con l’assistenza di esperti. E che dopo, grazie all’analisi aziendale strategica e alla corretta pianificazione finanziaria è possibile ottenere credito. Il come farlo sarà illustrato venerdì 27 novembre alle ore 9,30 a Palermo, nella sede di Sicindustria, in via Alessandro Volta, 44, nel corso dell’incontro con dimostrazioni pratiche organizzato da due startup: Centro studi societari e Credialis, che in poco tempo hanno affiancato centinaia di imprese nel percorso di regolarizzazione delle posizioni e di ottenimento dei finanziamenti.

In sintesi, il Centro studi societari tra maggio 2024 e novembre 2026 ha preso in carico 451 srl in 8 regioni (Sicilia, Lombardia, Lazio, Calabria, Sardegna, Toscana, Veneto e Piemonte), di cui 310 con liquidazione già aperta da anni e 141 nuove liquidazioni volontarie avviate. Sono già state cancellate dal Registro delle imprese 223 società (49,4%), mentre 228 sono in fase di definizione. E sono stati vinti 11 giudizi su 11 per ottenere l’estinzione delle posizioni da parte delle Camere di commercio.

Credialis da aprile ad oggi ha analizzato le situazioni aziendali a 360°, ha elaborato i book sul merito creditizio e ha redatto le pianificazioni finanziarie a lungo termine, ottenendo finanziamenti per ben 18 milioni a favore di 67 imprese e ha in valutazione richieste per 40 milioni (+68,7%) a beneficio di 98 Pmi.