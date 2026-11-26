La Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario nella zona della Stazione Centrale di Catania, operando congiuntamente alla Polizia Locale – reparti viabilità e annona. Obiettivo del servizio è stato prevenire fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati predatori e in materia di stupefacenti, nonché verificare il rispetto delle autorizzazioni previste per le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e delle norme del Codice della Strada.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato, con il supporto operativo delle unità cinofile antidroga ed antiesplosivo della Questura, controlli nei pressi della stazione ferroviaria. I cani-poliziotto con i rispettivi conduttori sono saliti a bordo di diversi autobus, individuati a campione, per una capillare attività di verifica e di accertamento eseguita tra i sedili e gli scompartimenti dei mezzi di trasporto, a garanzia della sicurezza dei passeggeri. In questo caso, sono state identificate 62 persone, delle quali 22 già note per avere precedenti di polizia o penali.

Contestualmente, la sezione Annona della Polizia Locale ha sanzionato i titolari di sette esercizi commerciali della zona per affissioni di pubblicità non autorizzate e per la presenza di tende abusive. Uno di essi vendeva, peraltro, accessori per telefonia senza marchio CE; tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Le sanzioni amministrative complessivamente irrogate al riguardo ammontano ad altre 6.600 euro. Inoltre, sono stati elevati numerosi verbali per violazioni al codice della strada nei confronti di conducenti di auto e moto; tra le infrazioni più ricorrenti la mancanza di copertura assicurativa e di revisione, la mancanza di casco protettivo e il parcheggio in divieto di sosta. Infine, nel corso dell’attività di identificazione, i poliziotti delle volanti hanno identificato un soggetto privo di regolare permesso di soggiorno, il quale è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’attivazione delle procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.