Avrebbe adescato un minorenne online inducendolo a spogliarsi e praticare autoerotismo. Nei due cellulari in suo possesso, sequestrati dalle forze dell’ordine, sono stati trovati inoltre quasi mille tra foto e video dal contenuto pedopornografico. I poliziotti della polizia postale di Palermo e Agrigento hanno arrestato un trentottenne agrigentino. A firmare il provvedimento restrittivo è il gip Claudia Rosini.

L’indagine si era concentrata su un possibile giro di sfruttamento sessuale dei minori su internet. L’attività investigativa ha portato all’individuazione del trentottenne. Nei suoi cellulari, sequestrati, sono stati trovati oltre 200 video e circa 600 fotografie dal contenuto pedopornografica. Tra le contestazioni anche quelle di aver adescato online un minore. L’indagato è difeso dall’avvocato Giuseppe Zucchetto.