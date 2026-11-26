Campobello di Licata, il Partito democratico comunica. Ecco il testo integrale:

“”Come annunciato nello scorso post dopo la grande partecipazione di ieri sera alla nostra assemblea “Unu è sulu, dui su unnici” a Palazzo Bella, rendiamo pubblico e scaricabile il documento integrale elaborato da Giuseppe Miccichè: un lavoro serio, documentato e concreto, pensato per dare gambe a una nuova visione del nostro territorio.

Di cosa parla “Oltre il campanilismo”?

Il punto di partenza: il “Compasso non quadra”

Perché il Sud fatica a crescere nonostante decenni di incentivi? Puntando un compasso per 300 km attorno a Campobello di Licata si raggiunge un mercato di circa 6 milioni di persone, un quinto rispetto a chi fa impresa al Nord. Il risultato è un reddito più basso, servizi più fragili e circa 380 giovani l’anno che lasciano i nostri paesi.

La proposta: 7 comuni, un solo territorio

Da soli siamo troppo piccoli per invertire la rotta, insieme siamo una città da oltre 120.000 abitanti. Campobello di Licata, Canicattì, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Ravanusa e Sommatino condividono mare, storia del Gattopardo, l’arte di Silvio Benedetto, archeologia, zolfo, prodotti IGP/DOP e un calendario di feste unico. Messi in rete, tra due siti UNESCO, diventano una destinazione e un motore economico.

Il metodo: oltre gli uffici, una consapevolezza di territorio

L’Unione dei Comuni è lo strumento giuridico (e i dati dimostrano che i comuni associati concludono il doppio dei progetti europei), ma la vera sostanza è la consapevolezza di territorio: partire dalle scuole e dai cittadini, costruire un marchio e un’offerta prenotabile, mettere al centro le imprese con un partenariato pubblico-privato.

L’orizzonte: un piano a 20 anni, a tappe verificabili

Niente slogan, ma cinque fasi concrete, indicatori misurabili e un solo obiettivo finale: alzare il reddito e far sì che i ragazzi che oggi sono a scuola possano scegliere di restare. È questo il senso del nostro Cantiere 2029: studiare i dati, aprire il confronto e costruire insieme l’alternativa per Campobello””

Giovanni Blanda