La Chiesa, Unita’ pastorale “”Maria, Madre della chiesa”” organizza una serata speciale dedicata ai ragazzi/e dai 10 anni in su, tra cinema, pizza e divertimento. Uun’occasione per stare insieme, condividere momenti spensierati e vivere l’oratorio in modo diverso. Si terra’ presso l’Oratorio “” San Giovanni Paolo secondo'”””.

.Per organizzare al meglio la serata e riservare il posto a tutti i partecipanti, è necessario iscriversi entro poche ore.

Per iscrizioni e informazioni contattare Michela al 327 5620999.

La Chiesa: “”Non aspettare l’ultimo momento: iscriviti e preparati a una notte… da museo””.

Giovanni Blanda