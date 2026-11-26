Un medico di Gela (Caltanissetta) è stato assolto dal gup del tribunale gelese, in abbreviato, dall’accusa di tentata concussione. La Procura gli contestava di aver richiesto a un paziente il pagamento della visita domiciliare effettuata, nonostante fosse stata prenotata attraverso il servizio pubblico dell’Asp di Caltanissetta alle cui dipendenze lavora lo stesso medico.

Fu il paziente a denunciare l’accaduto. La procura ha concluso per la condanna. La difesa, anche sulla base di indagini ulteriori condotte, ha invece riferito che la visita venne condotta dal medico in regime libero-professionale e non come dipendente di Asp. Per i legali, gli avvocati Joseph Donegani ed Emanuele Maganuco, l’imputato non sapeva che la visita fosse stata prenotata attraverso il servizio di Asp. L’assoluzione è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”.