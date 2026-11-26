Trenta milioni di euro nel triennio 2027-2029 per rimettere a nuovo aule, biblioteche, laboratori e impianti sportivi delle università siciliane. È la misura inserita dal governo Schifani nel disegno di legge di Stabilità – approvato dalla giunta regionale lo scorso 10 novembre e attualmente all’esame delle commissioni di merito dell’Ars – per potenziare la riqualificazione degli spazi destinati agli studenti.

Nel dettaglio, il provvedimento stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Il fondo è rivolto agli atenei statali e non statali legalmente riconosciuti con sede operativa nell’Isola e servirà ad abbattere dell’80% la quota interessi dei mutui contratti dalle università con gli istituti di credito a partire dal 1° gennaio 2027.

L’obiettivo della misura

“L’obiettivo – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano – è consentire alle università di programmare e realizzare interventi strutturali importanti, riducendo il peso degli interessi sui finanziamenti bancari e favorendo così il miglioramento della qualità degli ambienti e dei servizi offerti alla comunità studentesca. Il governo Schifani in tal modo rafforza il proprio impegno per il sistema accademico dell’Isola così da renderlo più moderno, sicuro, accessibile e competitivo. Di fatto, investendo in edilizia, puntiamo a migliorare non solo la qualità della vita e le opportunità per gli studenti, ma soprattutto la capacità degli atenei di essere motori di crescita e sviluppo”.

Gli interventi finanziabili e l’avviso Irfis

Le risorse potranno essere utilizzate dagli atenei per la realizzazione, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione di immobili destinati a laboratori didattici, biblioteche, sale studio e servizi di supporto per gli iscritti.

Ammessi ai contributi anche i progetti per la riqualificazione degli spazi di aggregazione, degli impianti sportivi universitari e delle aree verdi, oltre alle opere di prevenzione incendi, mitigazione del rischio sismico, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e digitalizzazione delle strutture.

A gestire l’attuazione della misura sarà Irfis-FinSicilia, che avrà il compito di pubblicare l’apposito avviso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, seguendo le direttive degli assessorati regionali all’Istruzione e all’Economia.