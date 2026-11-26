Michele Termini, avvocato, consiglia al lettori il libro “” La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa””.

“” Lo storico siciliano Salvatore Lupo – illustra Termini – ricostruisce il contesto delle stragi. Il penalista Giovanni Fiandaca spiega perché, a suo giudizio, le condotte contestate non integrassero il reato ipotizzato.

A più di trent’anni di distanza, è facile pontificare da una scrivania su cosa fosse giusto o sbagliato. Ben diverso era trovarsi a decidere in quei giorni, mentre il Paese era sotto attacco””.

“”In circostanze così drammatiche, chi rappresenta lo Stato può ritenere necessario un contatto per impedire altre stragi? – ancora Termini -.

Anche alla luce del caso De Gennaro, vi invito a leggere questo libro. Prima di tifare, leggiamolo””.

Giovanni Blanda