Michele Termini, avvocato, consiglia al lettori il libro “” La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa””.
“” Lo storico siciliano Salvatore Lupo – illustra Termini – ricostruisce il contesto delle stragi. Il penalista Giovanni Fiandaca spiega perché, a suo giudizio, le condotte contestate non integrassero il reato ipotizzato.
A più di trent’anni di distanza, è facile pontificare da una scrivania su cosa fosse giusto o sbagliato. Ben diverso era trovarsi a decidere in quei giorni, mentre il Paese era sotto attacco””.
“”In circostanze così drammatiche, chi rappresenta lo Stato può ritenere necessario un contatto per impedire altre stragi? – ancora Termini -.
Anche alla luce del caso De Gennaro, vi invito a leggere questo libro. Prima di tifare, leggiamolo””.
Giovanni Blanda
Michele Termini, consiglia il libro ” La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa”
Michele Termini, avvocato, consiglia al lettori il libro “” La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa””.