Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:30, nella Sala consiliare del Comune di Naro, si terrà l’incontro «Donne inarrestabili – Storie di donne che lasciano il segno».

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Naro e coordinata dall’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Piera Pacinella, intende valorizzare percorsi e testimonianze di donne che hanno lasciato un segno nella comunità e nella società.

Interverranno il sindaco Melchiorre Milco Dalacchi, le Suore Agostiniane Serve del Signore per l’Evangelizzazione, l’avvocato Luisa Maniscalchi, la professoressa Maria Falci, la consigliera comunale Letizia Maniscalchi e la dott.ssa Valentina Zarcaro.

Alla serata parteciperanno anche la dott.ssa Fabiola Piccione e il Coro Pueri Cantores Don Bosco.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per riflettere sul ruolo e sulla forza delle donne attraverso storie concrete e testimonianze.