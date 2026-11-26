– Venerdì 27 novembre 2026, alle 20:30, il Teatro Schuster di Pioltello ospiterà l’anteprima dello spettacolo «Rosa amara» del Gruppo di canto popolare Zabara. L’appuntamento cade nella Giornata internazionale contro la violenza di genere.Dopo il successo dello scorso anno con «Ero tutto per lui» di Erminia Terranova, il gruppo agrigentino torna in scena con un nuovo lavoro dedicato a Rosa Balistreri. Lo spettacolo sarà portato in tournée per tutto il 2027, in occasione del centenario della nascita della grande cantante popolare siciliana.«Rosa amara» racconta una vita segnata dalla violenza, dall’umiliazione, dalla sopraffazione e dal carcere. Rosa Balistreri viene presentata come una ribelle che ha sempre lottato per non essere rinchiusa nei ruoli che altri volevano imporre. Una ribellione che emerge dalle sue canzoni, testimonianza della violenza di genere subita in quanto moglie, figlia e donna.Lo spettacolo è organizzato dalle associazioni «Amici della Sicilia – Cuore del Mediterraneo» e dalla Federazione delle associazioni siciliane della Lombardia, con il patrocinio del Comune di Pioltello. In scena Erminia Terranova, Tano Avanzato, Salvatore Paci e Giovanni Avanzato. Suoni e luci di Siddarta Avanzato.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, bufera Asacom. Corbo rimanda accuse a mittente e annuncia esposto a Guardia di...
Vincenzo Corbo risponde alle accuse lanciate dalla titolare della cooperativa 2C sul mancato avvio del servizio Asacom nelle scuole di Canicattì. Il sindaco annuncia...
Campobello di Licata , La Chiesa, Unita’ pastorale “”Maria, Madre della chiesa”” organizza una...
La Chiesa, Unita' pastorale ""Maria, Madre della chiesa"" organizza una serata speciale dedicata ai ragazzi/e dai 10 anni in su, tra cinema, pizza...
Campobello di Licata, il Partito Democratico: scaricabile il documento integrale elaborato da Giuseppe Miccichè
Campobello di Licata, il Partito democratico comunica. Ecco il testo integrale: ""Come annunciato nello scorso post dopo la grande partecipazione di ieri sera alla nostra...
Scala dei Turchi in uno spot pubblicitario non autorizzato, azienda pagherà 5 mila euro...
Un’azienda che produce acqua in bottiglia pagherà cinquemila euro al Comune di Realmonte per avere utilizzato l’immagine della Scala dei Turchi in uno spot...
Michele Termini, consiglia il libro ” La mafia non ha vinto. Il ...
Michele Termini, avvocato, consiglia al lettori il libro "" La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa"". "" Lo storico siciliano Salvatore Lupo...
Adesca minore su internet, nel cellulare aveva materiale pedopornografico: arrestato
Avrebbe adescato un minorenne online inducendolo a spogliarsi e praticare autoerotismo. Nei due cellulari in suo possesso, sequestrati dalle forze dell’ordine, sono stati trovati...
Maltrattamenti alla moglie, arrestato pensionato
Diventa definitiva la condanna nei confronti di un pensionato sessantenne, residente nella zona del comprensorio di Sciacca, a due anni di reclusione per maltrattamenti...