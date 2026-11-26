– Venerdì 27 novembre 2026, alle 20:30, il Teatro Schuster di Pioltello ospiterà l’anteprima dello spettacolo «Rosa amara» del Gruppo di canto popolare Zabara. L’appuntamento cade nella Giornata internazionale contro la violenza di genere.Dopo il successo dello scorso anno con «Ero tutto per lui» di Erminia Terranova, il gruppo agrigentino torna in scena con un nuovo lavoro dedicato a Rosa Balistreri. Lo spettacolo sarà portato in tournée per tutto il 2027, in occasione del centenario della nascita della grande cantante popolare siciliana.«Rosa amara» racconta una vita segnata dalla violenza, dall’umiliazione, dalla sopraffazione e dal carcere. Rosa Balistreri viene presentata come una ribelle che ha sempre lottato per non essere rinchiusa nei ruoli che altri volevano imporre. Una ribellione che emerge dalle sue canzoni, testimonianza della violenza di genere subita in quanto moglie, figlia e donna.Lo spettacolo è organizzato dalle associazioni «Amici della Sicilia – Cuore del Mediterraneo» e dalla Federazione delle associazioni siciliane della Lombardia, con il patrocinio del Comune di Pioltello. In scena Erminia Terranova, Tano Avanzato, Salvatore Paci e Giovanni Avanzato. Suoni e luci di Siddarta Avanzato.