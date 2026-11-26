Era accusato di aver promesso un posto di lavoro all’ospedale di Sciacca in cambio di cinquemila euro ma i fatti risalgono al 2017 ed il reato è prescritto.

La Corte di appello di Palermo ha dichiarato estinto il reato e ha revocato anche le statuizioni civili. La vicenda vedeva protagonista un 62enne di Santa Margherita Belice, condannato in primo grado a nove mesi di reclusione (pena sospesa) per truffa. La difesa, sostenuta dall’avvocato Calogero Lanzarone, ha rappresentato il fatto che il reato, che si riferiva al 2017, è già caduto in prescrizione nel 2024.