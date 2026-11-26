Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune di Ravanusa comunica di aver proceduto alla propria riorganizzazione interna a seguito delle dimissioni del precedente capogruppo, il consigliere Dott. Sebastiano Avarello.

Riunitosi per definire i prossimi passaggi politici e amministrativi, il gruppo ha designato all’unanimità il consigliere Dott. Salvatore Iemmolo quale nuovo Capogruppo consiliare. Prossimo a compiere 33 anni, unisce all’entusiasmo generazionale un solido percorso di impegno istituzionale e comprovata esperienza amministrativa come Assessore comunale. Il nuovo Capogruppo guiderà una squadra compatta composta dai consiglieri Carmelo Giarrana, Giusy Coniglio e dal Presidente del Consiglio Comunale, Maria Teresa Rago, che hanno tutti sottoscritto la nomina.

L’accettazione dell’incarico arriva al termine di un confronto interno chiaro e costruttivo, nel quale sono stati condivisi e sottoscritti da tutti gli aderenti gli indirizzi politici, il metodo di lavoro e le priorità operative che guideranno l’azione del gruppo, in piena sinergia con il Segretario cittadino, Avv. Luigi Di Natali e con la linea politica tracciata dal Segretario Nazionale del partito e Capogruppo all’ARS, On. Carmelo Pace.

«Assumo questo ruolo con senso di responsabilità e spirito di servizio verso la nostra comunità», dichiara il nuovo Capogruppo Salvatore Iemmolo. «Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia unanime e per aver condiviso con convinzione una linea politica chiara, basata sulla coesione, sulla trasparenza e sull’impegno concreto per rispondere alle esigenze dei cittadini di Ravanusa. Metterò a disposizione le mie conoscenze e competenze maturate in ambito amministrativo al servizio del gruppo consiliare per proseguire il nostro lavoro in aula con compattezza e determinazione, mantenendo un dialogo costante con i vertici del partito, a partire dall’On. Carmelo Pace, per portare all’attenzione dell’Assemblea Regionale le istanze del nostro territorio». La comunicazione ufficiale è già stata trasmessa agli uffici comunali competenti in vista della formale presa d’atto nella prima seduta utile del Consiglio Comunale del 27/11/2026.