Un successo straordinario che conferma ancora una volta Ravanusa come punto di riferimento d’eccellenza per lo sport e il terzo settore. Continua a crescere l’iniziativa dedicata all’attività motoria per gli “atleti” della terza età, promossa dall’ASD Pro Sport Ravanusa sotto la guida del presidente e ideatore Giancarlo La Greca.

Il progetto, pensato per i cosiddetti “meno giovani”, è ormai una realtà consolidata nel territorio agrigentino, registrando numeri da record: sono infatti oltre 50 gli iscritti che, con entusiasmo e costanza, si ritrovano due volte a settimana presso la palestra “Vittorini” di Ravanusa, per svolgere attività fisica mirata e socializzare. A dirigere e seguire tecnicamente il gruppo è la professoressa Irene Falsone, affiancata nel coordinamento organizzativo dalla segretaria Claudia Lo Seggio.

Un’iniziativa che non si limita al solo benessere fisico, ma che affonda le sue radici in una visione culturale e sociale più ampia. “L’idea di questa attività nasce da uno stimolo importante ricevuto da Monsignor Vincenzo Paglia attraverso la sua Fondazione Età Grande”, spiega Giancarlo La Greca. “L’obiettivo è proprio quello di restituire un ruolo attivo, centrale e dignitoso alla figura dell’anziano all’interno della comunità, contrastando la solitudine e promuovendo uno stile di vita sano”.

Con questo ulteriore traguardo, l’ASD Pro Sport Ravanusa dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e valorizzazione sociale a ogni età, portando il nome della città al centro dell’attenzione nel panorama sportivo e associativo regionale e nazionale.